البورصة ترفع كفاءة الشركات المقيدة ببرامج تدريبية حول إعداد تقارير الاستدامة

50 شركة تشارك

نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة REFINITIV «التابعة لمجموعة بورصة لندن» ثلاث ورش عمل.

تضمنت هذه الورش محاضرات حول إفصاحات الاستدامة «البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG»، وذلك بمشاركة نحو 60 من مسئولى إعداد تقارير الاستدامة فى نحو 50 شركة مقيدة.

ويأتى تنظيم البورصة برئاسة رامى الدكانى لهذه الورش التى عقدت تحت عنوان «إعداد تقارير الاستدامة (ESG): الفوائد والتحديات» تماشياً مع دور البورصة فى رفع مستوى الوعى فى السوق وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لإعداد تلك التقارير، حيث تعتبر هذه المجموعة من ورش العمل خطوة مهمة فى مساعى البورصة لبناء قدرات وتطوير مهارات مسئولى الشركات المقيدة فيما يتعلق بمحاور الاستدامة التى تمت تغطيتها والتى تتضمن الاستثمار وإعداد التقارير والتقييم، بالإضافة إلى دراسة أفضل الممارسات المتبعة.

واستهدفت هذه الورش تقديم لمحة عامة عن أهمية أنشطة الاستدامة وكيفية جمع البيانات وإعداد التقارير المتعلقة بها، وأيضاً شرح تأثير عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية والمتعلقة بحوكمة الشركات على استراتيجيات الأعمال وإدارة مسارات نمو الشركات. وقام بتقديم وعرض المادة العلمية اثنين من الخبراء فى هذه المجالات من منتسبى مجموعة بورصة لندن.

قدمت شركة REFINITIV عرضًا توضيحيًا لتطبيق إلكترونى تم تطويره لتمكين الشركات من جمع بيانات الاستدامة وتحليلها وعرضها ومقارنتها على أن تقوم شركة REFINITIV بإتاحة هذا التطبيق مجانًا للشركات المقيدة فى البورصة المصرية.