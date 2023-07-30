تغير المناخ يهدد العالم بالغليان والحرارة ستتخطى احتمال البشر (فيديو)

كشف الدكتور هشام العسكري نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تأثير تغير المناخ التي ستؤثر على العالم خلال السنوات المقبلة.

وقال العسكري، في حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، إنّه لم يجر التعامل مع التغيرات المناخية بالأهمية التي تستحقها لأنه لم يكن أحد يتخيل ماهية أبعادها وحدودها.

وأضاف أن العالم تجاوز مرحلة الاحترار العالمي ومقبل على الغليان العالمي، وما تشهده الكرة الأرضية الآن بداية فصول درجات الحرارة الخارجة عن نطاق احتمال البشر والتي لم يكن أحد يتوقعها.

وأشار إلى أن أوروبا تشهد حرائق بالغابات وذوبان جليد في بعض الأماكن وبعض مواسم الشتاء القارسة في أماكن مختلفة من الكرة الأرضية وصيف حار جدا، وحركات مختلفة في مواسم الخريف والربيع، ففصل الربيع قد يكون أقصر من المتوقع وفصل الخريف يمتد فترة أطول.

وتابع نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: "أما امتداد كل فصل 3 أشهر، فإن هذا الأمر لن يكون موجودا في المستقبل، وسيكون لهذا الأمر تأثير على سلسلة الغذاء والمحاصيل والزراعات، وبالتالي فإن العالم يتجه إلى التكيف والتعايش مع الوضع الحالي والوضع القادم في الكرة الأرضية".

مخاطر قد تحدث بسبب تغير المناخ

ارتفاع مستوى سطح البحر: يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى غرق الأراضي الساحلية، مما يعرض الملايين من الأشخاص لخطر التشرد. كما يؤدي إلى تلويث المياه الساحلية، وزيادة مخاطر الفيضانات.

تغير أنماط الطقس: يؤدي تغير أنماط الطقس إلى ازدياد حدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف والأعاصير والفيضانات. هذه الظواهر يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية والمزارع والمنازل.

فقدان التنوع البيولوجي: يؤدي تغير المناخ إلى فقدان التنوع البيولوجي، حيث يضطر العديد من الأنواع إلى التكيف مع الظروف المتغيرة، أو يموتون. فقدان التنوع البيولوجي له العديد من المخاطر على البيئة والمجتمعات البشرية.

انتشار الأمراض: يؤدي تغير المناخ إلى انتشار الأمراض، حيث يوفر الظروف الملائمة لتكاثر مسببات الأمراض. كما يضعف صحة الإنسان، ويزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض.

تغير المناخ هو أزمة عالمية، وتتطلب حلولًا عالمية. يجب على جميع الدول العمل معاً للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومواجهة مخاطر تغير المناخ.