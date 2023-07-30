ضبط 650 لتر مواد بترولية وطن دقيق بلدي مدعم بالشرقية

قبل بيعهم بالسوق السوداء..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، بشن حملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وقد تمكنت الحملات أثناء مرورها علي اﻷنشطة التجارية بمركز ومدينة ههيا من ضبط محطة رصيف بقرية السكاكرة تعمل بدون ترخيص، وتم ضبط كمية من البنزين 80 مقدارها 650 لتر داخل المحطة، وتحرير المحضر رقم 10901 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، و التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها علي المخابز بدائرة مركز ومدينة ههيا من تحرير المخالفات التالية:

- تحرير عدد ( 2 ) محضر إثبات حالة للتصرف في عدد ( 20 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم ببيعها في السوق السوداء، باجمالي كمية مقدارها طن.

- تحرير عدد ( 3 ) محضر إثبات حالة لانتاج خبز ناقص الوزن .

- تحرير عدد ( 1 ) محضر إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .