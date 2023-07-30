فعاليات وأمسيات بقصر ثقافة قوص لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو

صرح الدكتور قدري الشعيني، رئيس مركز ومدينة قوص، بأن قصر ثقافة قوص، أقام عددًا من الفعاليات الثقافية خلال شهر يوليو الجاري احتفالًا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، في إطار تنفيذ خطة دور الثقافة التي تهدف إلى رفع المستوى الثقافي لدى الجماهير، لاسيما بالتزامن مع فترة العطلات الصيفية لطلاب المدارس والجامعات.

عقد ندوات وورش ومحاضرات ثقافية

وأوضح رئيس المركز، أن الفعاليات شملت عقد ندوات وورش ومحاضرات ثقافية شارك فيها 295 مُشارك، فضلا عن عقد فعاليات ثقافية أخرى عبر "أونلاين"، مشيرا إلى التنوع الموضوعي لتلك الفعاليات حيث تناول بعضها محاضرة عن " ذكري ثورة يوليو واثرها في حياة الانسان المصري " واخري عن "ثورة يوليو في الرواية المصرية"، فضلا عن عمل كورال بأغاني الثورة، وعقد امسيات شعرية وورش للفنون التشكيلة والرسم وحكي للأطفال وورش لاكتشاف المواهب ( غناء- إلقاء – إنشاد ديني).

التوسع في نشر الأنشطة والفعاليات الثقافية

وأكد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز على ضرورة التوسع في نشر الأنشطة والفعاليات الثقافية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من أبناء المدينة ، بهدف استثمار أوقات فراغ في القراءة والتعلم بدلا من الانسياق وراء الأفكار المتطرفة ، وإذكاء روح البحث والابتكار لدي الشباب فضلاً عن ترسيخ قيم الحوار والمشاركة والانتماء والولاء لدىهم ، خاصة في ظل المخططات التي تستهدف الهوية.