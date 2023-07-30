وفاة طالب ثانوية عامة غرقًا بالإسكندرية قبل ساعات من إعلان النتيجة

توفى طالب الثانوية العامة غرقا بشاطئ الهانوفيل بغرب الاسكندرية قبل ساعات من اعلان نتيجة الثانوية العامة جرفته الأمواج أثناء الاستحمام بشاطئ الهانوفيل بمنطقة الدخيلة غربي المدينة، وتم استخراج الجثمان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ظهور جثة غريق بشاطئ الهانوفيل بدائرة القسم ،وعلي الفور انتقل ضباط القسم رفقة الإنقاذ النهري والإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه، وتبين من الفحص غرق المدعو "عمرو زغلول سكران محمد" 18 سنة، مقيم انشاص الرمل بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وجري استخراج الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهري، ونُقل الجثمان بالإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات

كان عمرو زغلول عقل، فقد حياته بين أحضان الموج في شاطئ الهانوفيل، قبل أن يفرح بتفوقه في الشهادة الثانوية العامة والتى طالما كان في مراحل تعليمية سابقة من المتفوقين وكان يحصد أعلى الدرجات التي تؤهله للكلية التي يرغب في الالتحاق بها بعد الثانوية العامة ولكن كان للقدر رأى آخر.

رغم التحذيرات التي أطلقتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، والأرصاد الجوية بسبب ارتفاع أمواج البحر، ما استدعى رفع الرايات الحمراء بمعظم شواطئ الإسكندرية، والتي تعني منع نزول البحر نهائيًا.