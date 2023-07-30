بيطري قوص يحصن 2415 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، بأن قسم الوقاية بالإدارة البيطرية قام بتحصين 2415 من رؤوس الماشية من الأبقار والجاموس ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك في اطار خطة الادارة للقضاء على الأمراض المعدية والمستوطنة.

جهود حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية

وأضاف رئيس المركز أن قسمي الرعاية التناسلية والعلاج تمكنا من مناظرة ٦ حالات ضد أمراض الباطنة والأمراض المُحدة من نسب الإخصاب كالتهاب الضرع والالتهاب الرحمي(التهاب رحمي - التهاب رحمي عفن)، مؤكداً أن الدولة تبذل جهود حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم اللازم لوقايتها ، موجهًا جميع رؤساء الوحدات القروية بضرورة توفير كافة التسهيلات لإنجاح الحملات التي تطلقها الجهات الحكومية و الاهلية لتحصين مواشي المربيين، من خلال الإعلان عن موعدها واماكن تمركزها ، ومناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي السياق ذاته ذكر رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني أن قسم الإرشاد بإدارة قوص البيطرية عقد 8 ندوات تثقفية لصغار المربين حول طرق التغذية الصحية للماشية وكيفية تتبع الحالة الصحية لها، هذا فضلا علي ان قسم المجازر و التفتيش عن اللحوم قام بالأشراف علي ذبح 502 راس ماشية بمجزري قوص وحجازة.