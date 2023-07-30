محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف الطريق الزراعي "ساحل سليم–البداري"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال رصف الطريق الزراعي بمركز ساحل سليم بداية من كمين المطمر إتجاه البدارى بإستخدام أحدث معدات الرصف والتي يجري تنفيذها عن طريق الهيئة القومية للطرق والكباري وذلك في إطار أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات بها

. ... رافقه خلال الجولة النائبة ثناء السعيد عضو مجلس النواب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس محمود محمد بهيئة الطرق والكباري والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ويسري سند مدير إدارة المواقف.

ووجه المحافظ بسرعة نهو أعمال الرصف التي تتم وفقًا للخطة الزمنية وبمواصفات ومعايير الجودة لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءتها وخاصة تلك الأعمال التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين موجهًا بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاع الرصف بالمحافظة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بسرعة رصف الطرق التي تم الانتهاء من استكمال خطوط المرافق بها بعد الانتهاء من محاضر التنسيق مع شركات المرافق ووفقًا للاجراءات القانونية المنظمة لذلك فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق التي لن يتم رصفها في الوقت الحالي تسهيلاً على المواطنين.

رصف الطريق الزراعي "ساحل سليم–البداري"

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف الطريق الزراعي

رصف الطريق الزراعي "ساحل سليم–البداري"

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف الطريق الزراعي