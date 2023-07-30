شبين يضم نجم وسط أبو قير والسويس رسميًا

نجح نادي جمهورية شبين في حسم واحدة من الصفقات القوية استعدادا لخوض منافسات دوري المحترفين المقرر اقامتها الموسم القادم 2023/5024.

وتعاقد جمهورية شبين مع حسني زكي نجم أبوقير للأسمدة رسميا في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لجمهورية شبين بعد جلسة عقدها مع هشام شعبان تم خلالها الاتفاق على حالة الأمور وبنود التعاقد.

ويعد حيني زكي أصالة بوية لجمهورية شبين نظرة أما يملكه من خبرات كبيرة.

وبدأ حسني زكي مسيرته مع كرة القدم في صفوف الناشئين بنادي النصر ثم لهب لنادي ألماظة قبل أن ينتقل لكيما اسوان ثم انتقل الي اف سي مصر وانتقل لسيراميكا كليوباترا ثم لعب لزد اف سي وانتقل منه لمنتخب السويس ثم لعب الموسم الماضي في صفوف أبوقير للأسمدة وادم مستوي طيب واحرز ثلاثة أهداف وصنع عشرة أهداف.

وكان جمهورية شبين صعد لدوري المحترفين بعدما انهي الموسم الماضي في المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 51 نقطة وقررت إدارة النادي تجديد الثقة في عصام شعبان ليستمر في قيادة لفريق في دوري المحترفين.