الأحد 30 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شاب غرقًا في مياه ترعة بمشتول السوق بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية، بنطاق دائرة مركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية ونقله إلى مستشفى مشتول السوق المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول المركزي بوصول "رضا. ا. م " 22 عامًا، مقيم بقرية عرب الحصوة مركز طوخ في محافظة القليوبية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتسليم الجثمان لذويه، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء  تحريات حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية فى الواقعة من عدمه.

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