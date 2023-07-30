محافظ الشرقية: نشر الأمن في ربوع الوطن يساهم في دعم المشروعات الاقتصادية 

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ أمن واستقرار البلاد وتأمين المنشآت الحيوية والتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ علي أراضي املاك الدوله، قائلا: أن نشر الأمن في ربوع مصر يساهم في دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ويعمل على تهيئه المناخ الجاذب للاستثمار لتحسين مستوى الدخل والنهوض بالإقتصاد.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الشرقية، لديوان مديرية أمن الشرقية لتهنئة اللواء محمد صلاح لاستمراره في أداء مهام عمله مساعدًا لوزير الداخلية - مدير أمن الشرقية، متمنيا له النجاح والتوفيق والاستمرار في الارتقاء بالمنظومه الأمنيه داخل محافظة الشرقية.

ومن جانبه أعرب مدير أمن الشرقية عن تقديره وشكره لمحافظ الشرقية على هذه اللفتة الطيبة بزيارته لمديرية أمن الشرقية اليوم لتهنئه باستمراره في منصبه مديراً لأمن الشرقيه، مشيراً إلي أن هذه الزيارة تعكس حرص المحافظ على دعم جهود الشرطة بالمحافظة واستمرارا للتعاون الجاد مع الجهاز التنفيذي للحفاظ على هيبة الدولة والقضاء على البؤر الاجرامية والتصدي لمحاولات الخروج عن القانون وإعاده الإنضباط للشارع الشرقاوي ليشعر المواطن بالأمن والأمان.

أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لمدير أمن الشرقية تقديراً لأدائه المتميز في الارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة، كما قدم مدير الأمن درع المديرية لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ.