تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة .. وفد بني سويف ينظم ليلة دينية احياءا لذكري الهجرة النبوية
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد .. أٔقامت اللجنة العامة لحزب الوفد ببني سويف برئاسة الدكتور عمر عبد الجواد عبد العزيز،مساء السبت الموافق ٧/٢٩ إحتفالية دينية لإحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة برعاية النائبة سهام بشاي والدكتورة ماريا لوندي رئيس لجنة المرأة بحضور محمد عبد العزيز سكرتير عام اللجنة و السادة رؤساء لجان المراكز .
و رجب أحمد رئيس لجنة مدينة بني سويف و أيمن دياب رئيس لجنة مركز ببا وايمن صلاح رئيس لجنة شرق النيل و محمد ربيع نائب رئيس لجنة مركز بني سويف و ملاك لوندي عن لجنة المواطنة..وتم في الاحتفال تكريم عدد ٢٢ من بنات وبنين من حفظة القرآن الكريم بهدايا قيمة و شهادات تقدير.
كما تخلل الاحتفال قران كريم و تواشيح دينية بصوت الشيخ حماده عيد أمام وخطيب مسجد هديب بمركز ناصر وأغنية قمر سيدنا النبي بصوت الطفلين احمد سيد غانم من لجنة شرق النيل و الطفلة اسماء سامي من مركز الواسطي .