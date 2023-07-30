خبيرة مالية تتوقع تسجيل مؤشرات البورصة لمستويات قياسية

تتوقع هالة مسعود خبيرة أسواق المال أن تستهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستويات قياسية جديدة.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس30 مستويات جديدة عند منطقة 18000 نقطة، مدعوما بالسيولة الناتجة عن بيع أسهم الاكتتابات.

ووفقًا لتوقعات خبيرة أسواق المال من المنتظر أن يشهد المؤشر الرئيسي مقاومة عند منطقة 17850 نقطة، قد يتجاوزها المؤشر حال اتجاه شرائي مكثف للمستثمرين، على أن يكون مستوى 17250 نقطة منطقة دعم.

اتسم أداء مؤشرات البورصة في الجلسات القليلة الماضية بالتباين بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بسبب تدني السيولة، نتيجة توجيه الأموال المستثمرة إلى الاكتتابات التي شهدها السوق مؤخرا، خاصة اكتتاب زيادة راس مال بلتون.

أثر انخفاض قيمة السيولة على أداء مؤشرات السوق بالتذبذب، رغم مشتريات المؤسسات المحلية، حيث كان متوسط قيم التداولات في الجلسة على غير معدلاتها الطبيعية، ولكن مع نهاية الجلسات وإدراج أسهم اكتتاب زيادة راس مال بلتون التي استحوذت على النسبة الأكبر من التداولات، وقيام المستثمرين ببيع بعض أسهمهم نشطت السيولة في السوق من جديد.