مقاتلو فاجنر يقتربون من حدود بولندا ورئيس الوزراء يدرس إغلاق الحدود

حذّر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موراويسكي من اقتراب عناصر مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية من حدود بولندا.

ويأتي ذلك في ظل التوترات الإقليمية والتحركات العسكرية في المنطقة.

ومجموعة فاجنر هي مجموعة مرتزقة مرتبطة بروسيا يُشتبه بتواجدها في بيلاروسيا والمشاركة في النزاعات في مناطق أخرى.

حسب التصريحات الصحفية، يُعتقد أن أكثر من 100 مرتزق من فاجنر يتقدمون نحو منطقة كالينينغراد الروسية على ساحل بحر البلطيق بين ليتوانيا وبولندا.

ويعتبر هذا التحرك "خطوة نحو المزيد من الهجمات الهجينة على الأراضي البولندية"، وهو ما يزيد من خطورة الوضع في المنطقة.

وفي إشارة إلى التوترات المتزايدة، أعلن وزير الداخلية البولندي أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا قد تغلق حدودها مع بيلاروسيا بشكل مشترك في حال حدوث أحداث كبيرة تتعلق بقوات فاجنر.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا والدول الأعضاء في الناتو، بما في ذلك بولندا وليتوانيا، شهدت توترات واشتباكات في الفترة الأخيرة، مما يزيد من القلق بشأن الأمن والاستقرار في المنطقة.