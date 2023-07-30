القبض على نجل رئيس جمهورية بتهمة غسيل الأموال

ألقت الشرطة الكولومبية على نجل رئيس كولومبيا، نيكولاس بيترو، في إطار تحقيق رفيع المستوى بشأن اتهامات بغسيل الأموال، وزعم خلال التحقيقات أنه جمع تلك الأموال خلال الحملة الرئاسية العام الماضي.

الرئيس غوستافو بيترو أعلن أنه لن يتدخل في التحقيق، مؤكدًا أنه لن يؤثر على إجراءات التحقيق التي تتم بموجب القوانين النافذة.

كما أبدى ألمه بسبب ما يحدث وأشار إلى أنه كأب فهو يعاني من مشاهدة أحد أبنائه وهو يواجه مثل هذه المشكلة.

قضية غسيل الأموال

هذا الحادث يأتي في سياق تحقيق رفيع المستوى حول قضية غسيل الأموال، وهو موضوع جدي يستحق التحقيق بدقة والحفاظ على سيادة القانون.

الرئيس أكد أنه سيضمن أن نيكولاس يتلقى جميع الضمانات اللازمة للمتابعة والمحاكمة وفقًا للإجراءات القانونية.

الأحداث تشهد تطورًا جديدًا في السياسة الكولومبية وقد يكون لها تأثير على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.

تبقى متابعة التحقيقات والمحاكمة لتحديد ما إذا كان هناك أي ضلوع في أنشطة غسيل الأموال وما هو مصير نيكولاس بيترو في هذه القضية.