المطارات المصرية على طريق التنمية الشاملة

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ بمﻄﺎرات ﺳﺎﻧﺖ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ واﻟﻌﺮﻳﺶ واﻟﻌﻠﻤين لمﻮاﻛﺒﺔ المﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ المﺼﺮﻳﺔ

أعمال تطوير واسعة بمطارات سانت كاترين والعريش والعلمين لمواكبة المشروعات القومية للدولة المصرية

الفريق عباس: خطة تطوير مطار العلمين لدعم خطة الدولة فى تنمية الساحل وتنشيط الحركة الجوية والسياحية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين الدولى بما يتوافق مع مكانة مشروع التجلى الأعظم هدية مصر للعالم

أعمال تطوير مطار العريش إضافة قوية لزيادة الحركة الجوية لمدينة العريش الواعدة فى محافظة شمال سيناء لدعم قطاعى السياحة والاستثمار بالمنطقة

قام الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية بمطار العلمين الدولى للاطمئنان على انتظامية حركة التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة فى ظل كثافة الحركة الجوية التى يشهدها المطار حالياً مع بداية انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ٢٠٢٣ وهو الحدث الفنى والترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط المقام تحت عنوان «العالم علمين».

وفى هذا السياق أشار الفريق محمد عباس إلى أن مطار العلمين الذى تم تطويره مؤخرا بالتعاون مع القوات الجوية أصبح مطارا دوليا داعما لخطة الدولة فى تنمية الساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية، كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة.

ووجه وزير الطيران على الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والعمل على إرضاء جميع العملاء وتقديم كافة التسهيلات لهم لجعل تجربة سفرهم أكثر متعة ورفاهية.

جدير بالذكر أن مطار العلمين شهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 راكب/ساعة. وتطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة وتم توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلومترات وعرض 45 مترا وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود ومحطة للكهرباء وساحة انتظار تستوعب 400 سيارة و150 أوتوبيسا.

مطارات سيناء

فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية فى شتى القطاعات الخدمية والتنموية والسياحية، والذى يأتى بالتزامن مع خطة الوزارة الطيران المدنى فى تطوير وتحديث البنية التحتية للمطارات المصرية وتحديث أنظمة الملاحة الجوية بها.. صرح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى أن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين الدولى بما يتوافق مع مكانة مشروع التجلى الأعظم هدية مصر للعالم.. حيث يعد مشروع التجلى الأعظم هو أحد أهم المشروعات السياحية الهامة التى تتبناها الدولة المصرية خلال هذه الفترة لما يشتمل عليه من عدة جوانب، أهمها الجانب الروحى والدينى، خاصة أن منطقة سانت كاترين تحتوى على معالم دينية مهمة.

وأضاف وزير الطيران أن أعمال التطوير تتضمن تطوير الحقل الجوى وإنشاء ممر جديد بطول ٣ آلاف متر وتوسعة الترمك ليتسع لـ٨ مواقف طائرات وتطوير مبنى الركاب والمبانى الخدمية وكذا إنشاء مبنى ركاب جديد بسعة ٦٠٠ راكب/ساعة يشمل صالة سفر دولى ومحلى وصالة وصول دولى ومحلى وصالة لكبار الزوار. بالإضافة إلى مبنى أمن موانئ. فضلاً عن إنشاء برج مراقبة جوية بارتفاع ٢٥ متراً.

الحركة الجوية

ومن ناحية أخرى، يتم حاليا إجراء أعمال التطوير بمطار العريش بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليصبح مطارًا دوليًا عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة وتطبيق أحدث التجهيزات والتقنيات التكنولوجية التى توفر الراحة والرفاهية للمسافرين.

وتشمل أعمال التطوير إنشاء صالة ركاب جديدة سعة ٦٠٠ راكب/ساعة ورفع كفاءة بعض المبانى القائمة كما تضمنت أعمال تطوير الحقل الجوى وهى رفع كفاءة الممر الرئيسى بطول ٣٠٠٠م وعرض ٤٥م واستكمال أعمال الممر المساعد بطول ٤٥٠م وعرض ٣٠م ورفع كفاءة الوصلات بين الممر الرئيسى والممر المساعد ورفع كفاءة الترماك الحالى ليصل لعدد ١١ موقف طائرة.

وأضاف «عباس» أن أعمال تطوير مطار العريش سوف يكون إضافة قوية فى زيادة الحركة الجوية للرحلات الداخلية والدولية فى مدينة العريش والتى تعد من المدن الواعدة فى محافظة شمال سيناء لدعم قطاعى السياحة والاستثمار فى هذه المنطقة.. مشيرا إلى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على تطوير البنية التحتية بمطارات شمال وجنوب سيناء للمساهمة فى تحقيق عملية التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء التى تشهد العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الراهنة.