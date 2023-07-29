القوات الأوكرانية تدفع ثمنًا كبيرًا بسبب هجماتها المُكثفة بالمُدرعات

قررت "القوات الأوكرانية"، شن هجمات مُكثفة مستخدمة مجموعات المُدرعات، الأمر الذي كبدهم خسارة كمية كبيرة من المعدات العسكرية، حسبما أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، "سكوت ريتر".

وقال ريتر في مقابلة مع قناة "US Tour of Duty" على "يوتيوب": "منذ يوم أمس، شنت القوات الأوكرانية هجوما مكثفا باستخدام العربات المدرعة. نحن نتحدث عن مجموعات من 20 دبابة و30 ناقلة جند، تتحرك في وقت واحد".

وأضاف الخبير: "لكن الشيء نفسه حدث كما في المرات السابقة، قام الروس دمروا الدبابات ودفعوا الأوكرانيين للانسحاب".

اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه

وشنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه في 4 يونيو الماضي، وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن كل محاولات القوات الأوكرانية للتقدم باءت بالفشل، وتم إيقاف قوات العدو ودحرها.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل الهجوم الأوكراني المضاد رغم استمراره، مشيرا إلى خسائر إضافية فادحة تكبدتها قوات كيف اليوم الماضي.

وقال الرئيس الروسي خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد في بطرسبورغ، إنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، وأنه "مستمر ولكنه فشل".

وأشار بوتين إلى أن الجيش الروسي دمر عددا قياسيا من الأسلحة الغربية خلال اليوم الماضي.

بدوره قال لوكاشينكو إنه مع مثل هذا العدد من الأسلحة الأجنبية التي تم تدميرها، يمكن كذلك تقدير عدد الخسائر البشرية التي تكبدتها كييف.

وفي وقت سابق صرح الرئيس البيلاروسي بأنه سيبحث مع الرئيس الروسي وضع مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، ومستقبلها.