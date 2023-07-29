المواطنون في النيجر يعبرون عن أملهم في المستقبل

أعرب مواطنون في النيجر، عن أملهم في المستقبل بعد ثلاثة أيام من استيلاء الجيش على السلطة الذي أدى إلى اعتقال الرئيس السابق محمد بازوم.

قال مامان باغودو، إن «نعتقد أن وصول الجيش إلى رأس البلاد سيعطينا المزيد من الأمل من خلال التفكير في أن وصولهم سيؤدي إلى تغيير حالة انعدام الأمن وأن سكاننا الشاقين سيكونون قادرين على ممارسة عملهم الريفي وأن المدارس المغلقة ستستأنف».

وأضاف مواطن آخر، أبو بكر يايي، "هناك شر عشناه وشعرنا به في جسدنا، إنه عمليا منذ متى يتزايد انعدام الأمن. إن انعدام الأمن يكتسب أرضا في أراضينا، في رأيي، ومن الطبيعي تماما أن يحدث تغيير".

صرح إنتينيكار الحسن المستشار الخاص لرئيس النيجر بأن الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد لا يحظى بتأييد شعبي، وأن تصريحات زعيم الانقلابيين تهدد الوحدة الوطنية.

وقال الحسن في حديث تلفزيوني أمس الجمعة، إن "الشعب لا يوافق على الانقلاب"، و"لا نجد أي سبب لقيام بعض العسكريين بالانقلاب على السلطة".

وحذر المستشار الرئاسي من أن تصريحات قائد الحرس الرئاسي اللواء عبد الرحمن تشياني زعيم الانقلابيين، تهدد وحدة النيجر، وقال: ""لم تسفك الدماء حتى الآن، ولكن كلام الانقلابيين قد يشعل حرائق".

وأكد الحسن أن رئيس البلاد محمد بازوم لا يزال محتجزا داخل القصر الرئاسي، لكن يسمح له بالتواصل مع العالم الخارجي، وأضاف أن الرئيس كان على اتصال مع مسؤولين أجانب و"قدموا له الدعم الكامل".

وكان تشياني ظهر على شاشات التلفزيون يوم الجمعة ليقرأ بيانا بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، ثم أعلن رئيسا للدولة من جانب أقرانه. وبرر تشياني الانقلاب الأربعاء، بـ"تدهور الوضع الأمني" في النيجر التي تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية

وفي وقت سابق صرح مساعدان مقربان من رئيس النيجر بأن الانقلاب وقع "لمصالح شخصية".

ودان مجلس الأمن الدولي بشدة الانقلاب في النيجر ودعا للإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الرئيس بازوم.

أعلنت دولة فرنسا، مساء اليوم السبت، تعليق مساعداتها التنموية لدولة النيجر، ودعمها لميزانية البلاد، علي إثر الإنقلاب العسكري الذى أطيح بالرئيس محمد بازوم منذ أيام.

وطالبت فرنسا، القوي العسكرية في النيجر، بالعودة دون التأخير إلي النظام الدستورى في النيجر، حول شخص الرئيس محمد بازوم المنتخب من الشعب النيجيري.

وتشير أرقام رسمية، إلى أن وكالة التنمية الفرنسية خصصت 97 مليون يورو في 2021 للنيجر، البلد غير الساحلي، والذي كان يصنف ضمن حلفاء فرنسا الموثوقين في الساحل.

علق الاتحاد الأوروبي دعمه المالي وتعاونه الأمني مع النيجر بشكل فوري، وذلك بعد أن نفذ جنود هناك انقلابًا عسكريًا، وذلك حسبما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر، وأن "بازوم" لا يزال الرئيس.