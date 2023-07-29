توجيهات حكومية جديدة بشأن انقطاع الكهرباء في اليونان (مش مصر بس)

تشهد اليونان خلال الفترة الحالية موجة من ارتفاع درجات الحرارة لا مثيل لها، ويواجه نظام الطاقة اليونانى تحديًا مستمرًا بسبب موجات الحر المتتالية وحرائق الغابات منذ بداية يوليو، وعلى الرغم من ذلك، ذكرت المنظمة أنها استجابت للتحدى بنجاح مطلق، وكفلت استمرار تشغيل النظام.

موجات الحر تمثل تحديًا لـ اليونان

وشكلت فترات بعد الظهر الصيفية أصعب الأوقات لحماية نظام الكهرباء من انقطاع التيار الكهربائى فى اليونان.

وأكدت وزارة البيئة والطاقة اليونانية، أنه وعلى مستهلكى الكهرباء والمواطنين في اليونان استخدام كهرباء الشبكة بشكل أساسى بين الساعة 2 بعد الظهر و 6 مساءً عندما يكون حقن الطاقة الشمسية فى الشبكة وفيرًا.

ونصحت الوزارة اليونانيين، تجنب الأنشطة كثيفة الطاقة مثل الغسيل أثناء الليل، عندما لا تعمل حدائق الطاقة الشمسية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورة تم التقاطها توضح مدى الحريق الذي نشب في جزيرة كورفو بدولة اليونان يوم 25 يوليو 2023.

حرائق اليونان.. أسوأ موسم حرائق غابات

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه نقل عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه تسببت حرائق الغابات في دمار هائل وحركة إخلاء قسري لآلاف الأشخاص في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك(الجزائر واليونان وإيطاليا وإسبانيا).

حرائق جزيرة كورفو اليونانية



