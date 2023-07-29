توافد جماهيري على حفل كايروكي فى المنارة

بدأ عدد كبير من الجمهور في التوافد على حفل كايروكي، الذي يقام بمركز المنارة في التجمع الخامس، بعد قليل، وذلك رغم ارتفاع درجة الحرارة.

وكان شهد حفل كايروكي غناء الفرقة لأول مرة ألبومها الجديد «روما»، بالإضافة إلى أغنياتهم القديمة، وأغنيات مسلسل «ريفو»، وباقة متنوعة من أغنياتهم المحببة للجمهور، ومن المتوقع أن يشهد حفل كايروكي اليوم، العديد من المفاجآت الخاصة للجمهور.

وكانت طرحت فرقة كايروكي عدد محدود جديد من التذاكر"Regular" لحفل “امباير”، وذلك بعد نفاد التذاكر بالكامل خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت كايروكي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك قائلة: “نظرًا للإقبال الكبير على تذاكر كايروكي امباير النسخة الخامسة، جرى فتح عدد محدود لتذاكر Regular لحفلتي يوم الخميس 27 يوليو، ويوم السبت 29 يوليو.. التذاكر متاحة من خلال تذكرتي”.

أسعار تذاكر حفل كايروكي

يذكر أن تذاكر حفل فرقة كايروكي جاءت منقسمة لفئتين الأولى 350 جنيها، والثانية 650 جنيها، ومن المقرر أن تقدم كايروكي أغاني ألبومها الجديد روما، لايف للمرة الأولى خلال الحفل، ومن أبرزها بسرح وأتوه ونفسي أحبك وغيرها.

وكان قدم فريق "كاريوكي" الغنائي حفل غنائي ضخم بصحبة الدي جي "شارك" في السابع من يوليو الماضي بمركز المنارة بالتجمع الخامس .

وانطلق الحفل بفقرة الدي جي شارك والتي يلهب من خلالها حماسه الجمهور، لمدة ساعه، قبل أن يدخل فريق كاريوكي في الـ11 مساءً ويمتد الحفل حتى ساعتين .

قدمت فرقة "كايروكي"، عددا كبيرا من أغانيها المميزة، من بينها "كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، غمض عينك، ساموراي". كانت قد أطلت فرقة كايروكي في حفل جوي أووردز، وأدت واحدة من أجمل عروضها المباشرة أمام جمهور من المشاهير وصنّاع الفنّ في العالم العربي والأجنبي. الجدير ذكره ان دي جي شارك قد قام بإحياء حفل المطرب حمزة نمرة الماضي منذ اسابيع قليلة، وقبلها احيا حفلا للنجم عمرو دياب ولاقى حالة نجاح كبيرة بأعماله الموسيقية الخاصة بالدي جي .

وكان شارك الفريق الغنائي الشهير "كايروكي، في عالم تترات رمضان 2023، من خلال أحداث مسلسل "تغيير جو".

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يتميز المسلسل الرمضاني الجديد "تغيير جو"، الذي يتضمن الماراثون الدرامي 2023، تواجد استثنائي للفنانتان الكبيرتان ميرفت أمين وشيرين.

تواجد ميرفت أمين وشيرين ستعطي للمسلسل ثُقل متميز للأحداث، وتواجد دراما الكبار مع الشباب في مسلسل واحد يُضفي عليه مزيج من الاختلاف والنضج.

يشارك في المسلسل بجانب الكبار ميرفت أمين وشيرين"منة شلبي وإياد نصار وأحمد مالك وميرفت أمين، والعمل تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبو عوف".

تغيير جو

تدور أحداث تغيير جو في إطار اجتماعي ذات أحداث مشوقة وخفيفة، حيث تعاني شريفة "منة شلبي"، من العديد من الازمات والمشاكل في حياتها على رأسها إدمان والدتها على الكحول المخدرات،وتلتقي بالفنان إياد نصار الذي يقدم شخصية دكتور جماعي والذي يساعدها على معالجة والدتها، بينما تقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي.