100 لاعب يشاركون في بطولة البادل بمهرجان العلمين

يواصل مهرجان العلمين الترفيهي فعالياته وسط أجواء مبهجة، حيث انطلقت بطولة البادل بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المحترفين.

وقال إسماعيل صديق، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بادل"، إنه تمت دراسة المكان من النواحي جميعها من أجل مشاركة اللاعبين في البطولة.

وأضاف: "لدينا 100 لاعب من 15 دولة من جميع أنحاء يشاركون في بطولة البادل في مهرجان العلمين"، لافتًا إلى أن اللاعبين انبهروا بوجود الملاعب على الشواطئ، متابعًا:"مش مصدقين نفسهم لأنهم لم يلعبوا على ملاعب بهذا الشكل من قبل".

مهرجان العلمين

وتابع: "مهرجان العلمين حاجة تشرف بصراحة، وسعداء جدًا بوجودنا هنا، ووفرنا أمس للاعبين تذاكر لحفل الفنان أحمد سعد وكانوا سعداء للغاية".

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان: أبرز فعاليات مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، والذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين".

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