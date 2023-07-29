السبت 29 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هتوصل في ميعادك.. السكة الحديد تعيد سرعة القطارات لطبيعتها

السكة الحديد
السكة الحديد

مع انخفاض درجة الحرارة التدريجي، بعد موجة ساخنة ضربت البلاد قررت هيئة السكة الحديد، إعادة سرعة القطارات لطبيعتها بعد تخفيضها طوال النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر بالسلب على سلامة التشغيل وعلى الحركة، على أن تعود السرعات لنفس معدلاتها مع انخفاض درجات الحرارة.

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تأخيرات في حركة قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

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مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحري والقبلي في ثاني أيام عيد الأضحى

كانت الهيئة قد اتخذت قرارًا بخفض سرعة القطارات في مداخل القرى والمزلقانات بسبب الطقس والإصلاحات في بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.


وشدد المهندس كامل الوزير وزير النقل على ضرورة تشغيل كل أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات في ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم في رفع مستوى الخدمة.
 

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