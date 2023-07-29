هتوصل في ميعادك.. السكة الحديد تعيد سرعة القطارات لطبيعتها

مع انخفاض درجة الحرارة التدريجي، بعد موجة ساخنة ضربت البلاد قررت هيئة السكة الحديد، إعادة سرعة القطارات لطبيعتها بعد تخفيضها طوال النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر بالسلب على سلامة التشغيل وعلى الحركة، على أن تعود السرعات لنفس معدلاتها مع انخفاض درجات الحرارة.

كانت الهيئة قد اتخذت قرارًا بخفض سرعة القطارات في مداخل القرى والمزلقانات بسبب الطقس والإصلاحات في بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.



وشدد المهندس كامل الوزير وزير النقل على ضرورة تشغيل كل أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات في ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم في رفع مستوى الخدمة.

