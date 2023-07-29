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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الدموع الزرقاء المتلألئة خلابة لكنها سامة/ شاهد

الدموع الزرقاء
الدموع الزرقاء

مشاهد خلابة لتوهج مياه بحر بالبرازيل، تتلألأ باللون الأزرق، ليبدو ظاهرها ساحرًا إلا أن باطنها سام . 

 

تعرف الظاهرة بالدموع الزرقاء، ويحدث التوهج نتيجة نوع من العوالق النباتية تولد الضوء الأزرق مع تلاطم الأمواج، بطريقة لحماية نفسها، ورغم جمالها، حذر خبراء من خطرها، حيث تتغذى على طحالب سامة تتسبب بإفرازها مواد كيميائية تسمم المياه حولها، وقد تتسبب في تهيج الجلد حال لمسها. 

الدموع الزرقاء 

وقال تشانمين هو، عالم محيطات: الطحالب السامة طعامها المفضل، وأثناء تناولها الطعام ، تفرز الأمونيا مواد كيميائية أخرى، تسمم الماء من حولها، هذه المخلوقات أيضًا تتنفس الأكسجين حتى لا يتبقى شيء في المياه المحيطة. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: احذر الاقتراب منها.. مشاهد خلابة لظاهرة "دموع البحر الزرقاء" قد تراها للمرة الأولى. 

 

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