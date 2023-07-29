حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري .. الليلة على الحياة

ينطلق بعد دقائق قليلة، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشر، والتي تحمل اسم الزعيم عادل إمام، ومقرر أن يذاع الافتتاح على شاشة الحياة .

ويرأس الدورة الحالية من المهرجان، الفنان محمد رياض، وبرعاية الدكتورة ، نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي أكدت على أن النسخة الحالية من المهرجان، ستكون مختلفة بما تحتويه من نجوم كبار وعروض مسرحية ومسابقات جديدة وورش للشباب وندوات ومؤتمرات صحفية لكبار النجوم، فضلا عن الإصدارات والكتب للاحتفاء بالمكرمين.

ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري، الأهم والأقدم والأكبر في مجال المسرح وترعاه وتنظمه وزارة الثقافة منذ تأسيسه في عام 2006.

وتشهد الدورة الحالية تكريم عدد من النجوم، أبرزهم؛ صلاح عبد الله ورياض الخولي وخالد الصاوي ورشدي الشامي ومحمد أبو داود وأحمد فؤاد سليم وأخرين من كبار النجوم.

ويحيي الموسيقار العالمي الكبير هاني شنودة، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ ”ميدلي” من أعمال الفنان الكبير عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه.