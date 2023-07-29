ابهري صغارك بـ كيكة الرفايلو الهشة في عيد ميلادهم

الرفايلو من الحلويات التي يعشقها الجميع، فيتميز بنكهة جوز الهند مع الكريمة اللذيذة، ولذلك نقدم لك وصفة جديدة لعمل حلوى بالرفايلو الشهيه.

كيكة الرفايلو

طريقة تحضير كيكة الرفايلو

المقادير

- للتغليفة :

كريمة : 2 ظرف (بودرة)

حليب : كوب (بارد)

القشطة : علبة

جوز الهند : حسب الحاجة

كراميل : حسب الرغبة

- دقيق : 2 كوب

- البيض : 4 حبات

- الزيت : نصف كوب

- سكر : كوب

- حليب : كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخفقي البيض مع الفانيليا والسكر في الخلاط حتى يصبح المزيج كريمي القوام، ثم أضيفي كوب الحليب.

أضيفي الدقيق مع البيكنج باودر بالتدريج، ثم قومي بالعجن وصبي الخليط في قالب مدهون في فرن وسط من تحت لمدة 20 دقيقة، ثم أشعلي النار من فوق لمدة 10 دقائق واتركيها تبرد.

اخفقي الكريمة البودرة مع الحليب حتى يثقل القوام، وأضيفي القشطة، وغطي بها الكيكة ورشي عليها جوز الهند وزينيها بالكراميل.