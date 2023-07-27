اصنعي كيكة التمر الهشة بدون سكر

كيكة التمر الهشة بدون سكر من أطيب الحلويات بالتمر، وتتميز بمذاقها اللذيذة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة التمر الرائعة والخفيفة بدون إضافة للسكر في المكونات، بالطعم المميز.

كيكة التمر الهشة بدون سكر

مقادير كيكة التمر الهشة بدون سكر

- دقيق : كوب وربع

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ثمن ملعقة صغيرة

- الزبدة : ربع كوب

- حليب : ربع كوب (خالي الدسم)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- التمر : كوب ونصف (منزوع النواة ومهروس)

- لوز : 2 ملعقة كبيرة (مطحون)

كيكة التمر الهشة بدون سكر

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب الكيك بالقليل من الزيت ورشة دقيق.

في وعاء الخلط، اخلطي المكونات الجافة الدقيق، والبيكنج باودر، والملح.

في وعاء آخر، اخلطي المكونات السائلة البيض، والفانيليا، والحليب.

أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة مع إضافة الزبدة واخلطي حتى تحصلي على مزيج سميك القوام.

أضيفي اللوز والتمر مع التقليب، ثم اسكبي الخليط في قالب الكيك.

أدخلي القالب إلى الفرن المحمى مسبقاً لمدة 40 دقيقة أو حتى تتأكدي من نضوجه.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد وقدميه بارداً.