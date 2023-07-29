رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليات فرع طنطا

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، بجولة تفقدية موسعة تابع خلالها امتحانات الدراسات العليا بكليات فرع جامعة الأزهر بطنطا.

وخلال الجولة تابع رئيس الجامعة سير وانتظام العمل داخل لجان الامتحانات في مختلف القطاعات: (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة والقانون) وتأكد فضيلته من وجود أساتذة المادة خلال فترة الامتحانات، بجانب ذلك تابع رئيس الجامعة وجود الإشراف الطبي على مدار فترة الامتحان.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، والدكتور أحمد أبو شنب، عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، والدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القران الكريم بطنطا، والدكتور سامي هلال، عميد كلية القران الكريم الأسبق.

يأتي ذلك، في إطار متابعته المستمرة لجميع قطاعات فرع جامعة الأزهر بمختلف محافظات الجمهورية؛ للوقوف على سير وانتظام العمل بها.

موعد فتح الباب امام تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانية الأزهرية 2023 من يوم الأحد 30 يوليو ولمدة شهر.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46% أدبي، و59.34% علمي، بنسبة نجاح عامة 52.88%.

وأضاف الضويني، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، أن العام الحالي شهد تفعيل الخدمات الإلكترونية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال تسجيل استمارات الامتحانات بجانب الإجراءات المتعلقة بتسجيل رؤساء اللجان والمراقبين.

وأكد وكيل الأزهر أن المشيخة تعمل على تأسيس العديد من الإجراءات والخطوات التي تؤهل العاملين فيها للتعامل مع المناهج الحديثة.

وأشار إلى أن الهيئة القومية لاعتماد الجودة والاعتماد اعتمدت حتى الآن 1300 معهد أزهري على أن يرتفع هذا العدد خلال العام القادم.

وأوضح وكيل الأزهر أن المعاهد الأزهرية شهدت مجموعة من المسابقات والمشروعات التربوية للطلاب بجانب إعداد عدد من رفع كفاءة المعلمين والموجهين في المعاهد من أجل رفع مستوى العاملين في منظومة التعليم الأزهري.​​