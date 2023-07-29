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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تركيب ماسورة مياه في خط المياه العكرة بالإسماعيلية

تركيب ماسورة عكرة
تركيب ماسورة عكرة

 واصل جهاز التطوير والتجميل، اليوم السبت، أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري لمحافظة الإسماعيلية، وزيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة.

 إذ تم تركيب ماسورة مياه 8 بوصات في خط المياه العكرة؛ لزيادة ضخ المياه في مدخل الإسماعيلية القاهرة الصحراوي؛ وذلك حفاظًا على المسطح الأخضر وشتلات الورد والزهور والأشجار المثمرة من تأثير ارتفاع درجات الحرارة عليها، حتى لا تتعرض النباتات للجفاف.

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

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