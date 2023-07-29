روبي تشعل حفل جدة برقصات مثيرة وفستان مكشوف لن تصدق سعره (شاهد)

تألقت الفنانة روبي بإطلالة ناعمة ومثيرة خلال الحفل الغنائي الأول الذي أحيته في موسم جدة مساء أمس الجمعة، بعد حفلها الأخير بموسم الرياض، وكعادتها أشعلت المسرح برقصاتها الإستعراضية التي تفاعل معها الجمهور.

روبي تثير الجدل في جدة برقصها الجريء بحفلها الأخير

حرصت روبي على مشاركة جمهورها بمجموعة من صور جلسة التصوير التي خضعت لها قبل إحياء الحفل، وأرفقتها برسالة خاصة أعربت خلالها عن سعادتها الشديدة بتواجدها وسط جمهورها الحبيب في وطنها الثاني جدة، حيث قالت: "من أجمل حفلاتي .. استمتعت مع جمهور جدة اللى زى العسل و الوقت عدى بسرعة جداااا و أشوفكوا قريب تانى و يارب اكون اسعدتكم انتوا كمان"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

روبي

خطفت روبي الأنظار بإطلالة ناعمة ومثيرة، حيث ارتدت فستان مكشوف وقصير باللون الأزرق اللامع مصمم من خامة السكوين، ينتمي لأحدث صيحات فساتين الكتف الواحد، ذا فتحة جريئة كشفت عن ساقيها بالكامل، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

روبي

روبي تتألق بفستان مثير في حفل جدة سعره تخطى 50 ألف جنيه

وتألقت روبي بفستان جذاب وأنيق بتوقيع دار أزياء ALEXANDRE VAUTHIER، وتبين أن سعره وصل إلى 1485 يورو، أي ما يعادل 50 ألف و523 جنيه مصري.

روبي

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت روبي تصفيفة شعر مميزة حيث تركت خصلاته اللامعة المموجة تتدلى على كتفيها، كما وضعت مكياجاً صاخبًا، يرتكز على رسمة العيون الحادة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الكاشمير اللامع، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

روبي

تفاصيل حفل روبي الأول في جدة

بدأت روبي فقرتها بالأغنية الأشهر في تاريخها الفني والأقرب إلى قلب الجمهور "ليه بداري كده"، والتي تفاعل معها الجمهور مرددين معها كلمات الاغنية بالرقص والتصفيق، مما أثار سعادتها ودفعها لتوجيه رسالة شكر في حب جمهور جدة قائلة: "يا جمالكم يا جمهور جدة العظيم شرف ليا اني بغنيلكم"، كما وجهت شكر خاص للهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة بنش مارك على حسن الإستقبال والتنظيم الرائع.

روبي

أغاني روبي في حفل جدة

وقدمت روبي خلال الحفل الذي حضره أكثر من 6 آلاف شخص من جمهورها وعشاقها، نخبة مميزة من أغانيها وكانت أبرزها: "حته تانيه، وإنتَ عارف ليه، وقلبي بلاستيك، وياليالي ، وعسل ياناس ، ونمت ننه، واستنى استنى".