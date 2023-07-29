السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

"روبي هلهلية ونيللي كريم عينها حلوة".. درة تكشف جوانب خفية عن أبطال سجن النسا

روبي ودرة ونيللي
روبي ودرة ونيللي كريم

حلت الفنانة درة التونسية ضيفة ببرنامج "في البوكس"، لتكشف بعض الحقائق عن شخصية الفنانة روبي بعد تعاملها معها في مسلسل "سجن النسا".

 

درة وروبي

وأوضحت درة أن روبي من الشخصيات التلقائية غير متكلفة، قائلة: "روبي دمها خفيف، وزي ما الناس بتقول هلهلية، ومن أكثر الناس اللي عندها تلقائية".

أما عن نيللي كريم قالت:  "نيللي كريم من أكثر الممثلات اللي بحبهم وبرتاح في الشغل معاهم، وبحس إنها في حالها، وفي نفس الوقت مفيش عندها مشكلة إن درة أو روبي تعمل دور حلو، وعندها موهبة التصوير وعينها حلوة، غير موهبتها في التمثيل والباليه".

 

ويُذكر أن اجتمع الثلاثي في مسلسل "سجن النسا" عام 2014، وشارك معهم مجموعة من الفنانين مثل: أحمد داود، سلوى خطاب، ريهام حجاج، نهي العمروسي، حنان يوسف، ضياء الميرغني، أيمن قنديل، ليلى عزالعرب، ولاء الشربف، هاني عادل، دنيا ماهر.

 

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وتدور أحداث مسلسل "سجن النسا" المستوحاة عن وقائع حقيقية حول ثلاث نساء تعرضن للعديد من المصاعب في حياتهن، وعانين من الظلم البين، مما أدى بهن إلى ارتكاب جرائم متفرقة، ومن ثم ينتهي بهن الأمر في السجن، ليبدأن مرحلة جديدة من حياتهن تختلف عما عشنه كلية، خاصة بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي يتبدل معها وضع البلاد.

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