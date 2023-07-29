الجمال: كلمة السيسي تضمنت رؤية شاملة للخروج من الظرف الدولي الراهن

وصفت النائبة الوفدية أسماء الجمال، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد لفتاح السيسي أمام القمة الروسية الأفريقية الثانية في بطرسبرج الروسية، بأنها تضمنت روية شاملة وواضحة للخروج من الظرف الدولي الراهن.

وأوضحت "الجمال" أن كلمة الرئيس السيسي، أظهرت للجميع أن مصر كانت دوما رائدة وسباقة، في انتهاج مسار السلام، كما ذكر الرئيس السيسى في كلمته وأن السلام هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته، إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع.

وأشارت النائبة أسماء الجمال إلي أن القمة الأفريقية الروسية جاءت في وقت صعب حيث يعاني العالم من العديد من الأزمات التي تستوجب التكاتف الدولي للبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمات، مشيرة إلى أن القمة فرصة سانحة لدعم العلاقات الإفريقية مع روسيا، فضلا عن بحث سبل مواجهة الأزمات العالمية.

كما أشارت "الجمال" إلي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه الشكر إلى الرئيس السيسي خلال هذه القمة أكثر من مرة على الدور الذي لعبته مصر في تأسيس هذه الآلية، كما أن مصر من خلال كلمات ومواقف وتصريحات الرئيس السيسي لا تتحدث عن مصلحة خاصة إنما تتبنى وتحمل لواء كل القضايا الأفريقية.

وقالت النائبة أسماء الجمال إن علاقات مصر الخارجية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعادت مصر مكانتها على كافة الأصعدة، الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، وشهدت هذه السياسة توازنا كبيرا، ولعل القمة الروسية الأفريقية الثانية تأتي تنفيذا لمخرجات القمة الأولى المنعقدة في سوتشي برئاسة مصرية روسية عام 2019، وهذا يبرهن دور الدولة المصرية في المنطقة.

وتابعت: "العلاقات المصرية الروسية ممتدة على مر التاريخ، حيث يتزامن مرور 80 عاما على العلاقات بين البلدين، وهناك تبادل تجاري وعلى كافة الأصعدة، وبعد أن دخلت اتفاقية الشراكة الإستراتيجية حيز التنفيذ عام 2021، وهو ما سينعكس على الأجندة المصرية سواء على طاولة القمة أو خلال اللقاءات المختلفة، ويعكس أهمية دور مصر المحوري في المنطقة بالكامل".