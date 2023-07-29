سودانيون يواجهون معاناة الإقامة في إثيوبيا| فيديو

يواجه اللاجئون السودانيون في إثيوبيا، معاناة كبيرة في الإقامة، بعد زيادة إيجارات السكن، ويقول أحد اللاجئين، أن إيجارات السكن تتوقف حسب مقدرة اللاجئ، إذا كنت لاجئ بسيط ستجد الحمام خارجي في بانسيون، لكنه رخيص نوعًا ما، وإذا كنت مقتدر ستجد فنادق بأسعار متفاوتة.

وتابع: “المدينة دائمًا السكن غالي بعض الشيء، لكن في الأطراف والقرى، تكون إيجارات السكن أقل نوعًا ما”.

وفي وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نجد شارع يجمع السودانيين الذين فرقتهم الحرب في بلادهم، ومعهم ظهرت أزمة إقامتهم، ليستغل البعض الأمر ويُغالي في ايجارات السكن التي تصل إلى 230 دولارًا.

رئيس وزراء إثيوبيا: “الطريق إلى الديمقراطية بدأ في السودان”

قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي: "إن الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم"، داعيًا السودانيين إلى الحفاظ على السلام.

وأضاف آبي أحمد، في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان اليوم السبت وسط حضور مسئولين دوليين وإقليميين، “إن هذا اليوم يعتبر يوم انتصار لنا جميعًا ولجميع من عمل من أجل السودان"، مؤكدًا أن إثيوبيا دعمت الانتقال السلمي للسلطة في السودان.

وشدد رئيس وزراء إثيوبيا على ضرورة تطبيق مبادئ التحول الديمقراطي في السودان بكل بنودها قائلًا: "إن السلام في المستقبل سيعتمد على ما تم إنجازه اليوم".

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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