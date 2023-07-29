رنا سماحة بالليموني المثير على شاطئ البحر

شاركت الفنانة رنا سماحة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، أثناء استجمامها بالعطلة الصيفية في أحدى الشواطئ.

وبدت رنا بإطلالة صيفية تتناسب مع اجواء المصيف، حيث ارتدت فستان مجسم قصير، مكشكش من الجانبي صمم من قماش ناعم بلون الليموني، فيما انتعلت سليبر.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بعفوية فوق كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الطبيعية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

رنا سماحة

رنا سماحة من مواليد 7 أبريل 1990، القاهرة، هي مغنية مصرية، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع. طرحت عدة أغنيات كانت أولها «غلطت من الأول»، وتعمل حاليًا كمذيعة في راديو 9090.

مسيرتها

بدايتها

بدأت رنا مشوارها الفني في سن صغير، حيث كانت تغني في الإذاعة المدرسية، وقدمتها والدتها لبرامج المواهب بالقناة الثالثة المصرية، ثم اشتركت في فرقة سيد درويش مع محمد حسن درويش، وتطورت موهبتها كثيرًا، وفي المرحلة الثانوية دخلت مسرح ابن خلدون. كما قدمت مسرحية «إيزيس» بمعهد الموسيقى العربية وغنت رنا بعض الأغاني فيها. والتحقت رنا بمعهد الموسيقي العربية، إلا أنها أجلت استكمال الدراسة عامًا بعد عام، وقررت المضي في الحياة الفنية.

ستار أكاديمي 9

شاركت رنا في الموسم التاسع من برنامج ستار أكاديمي، ودخلت منطقة الخطر مرتين أنقذها فيهما الجمهور، قبل أن تدخل للمرة الثالثة في البرايم الرابع عشر وتخرج من المسابقة. وبعودتها لمصر بعد الحفل الختامي كان في انتظارها العديد من المعجبين في المطار.

أعمالها

برامج تلفزيونية

كانت البداية التلفزيونية لها عندما عملت مذيعة لأول مرة أثناء مشاركتها في برنامج أجمل سنين عمرنا ، وأثناء مشاركة رنا في البرنامج تعاقدت على المشاركة في تقديم برنامج البنات ميعرفوش يكدبوا، والذي استمر 4 حلقات فقط قبل أن يتوقف لأسباب إنتاجية.

برامج إذاعية

قدّمت برنامج غني وبس مع مينا عطا على إذاعة 9090، واستمر البرنامج 8 أشهر حقق خلالهم نجاحًا كبيرًا وفاز بجائزة أفضل برنامج إذاعي في 2015 من «ديرجيست». وقدمت برنامج سنة تانية غنا مع مينا عطا على إذاعة 9090 أيضًا وفاز بجائزة الدير جيست. وقدمت برنامج دويتو غنا وبرنامج باب الغنا الذي تقدم الموسم الثاني منه حاليا على الراديو 9090 بصحبة مينا عطا

مسلسلات

خاضت رنا تجربة التمثيل الأولى لها بعد اختيار المخرج سعيد حامد لها في مسلسل أزمة نسب، ويعرض المسلسل في رمضان 2016.