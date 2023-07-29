أعراض تشير إلى وجود مشاكل في المرارة

المرارة عبارة عن عضو صغير على شكل كمثرى يقوم بتخزين وإطلاق الصفراء، والصفراء هي السائل الذي ينتجه الكبد ويساعد على هضم الدهون في الطعام الذي تتناوله، تقع المرارة في الجزء الأيمن العلوي من البطن، تحت الكبد مباشرة.

المرارة جزء من الجهاز الهضمي ووظيفتها الرئيسية هي تخزين الصفراء. تساعد الصفراء الجهاز الهضمي على تكسير الدهون الصفراء عبارة عن مزيج من الكولسترول والبيليروبين والأملاح الصفراوية بشكل أساسي.

قبل أن تبدأ في تناول الطعام ، تكون المرارة مليئة بالصفراء عندما تبدأ في تناول الطعام ، تتلقى المرارة إشارات للتقلص والضغط على العصارة الصفراوية المخزنة عبر القناة الصفراوية، وتجد العصارة الصفراوية طريقها في النهاية إلى القناة الصفراوية الأكبر، والقناة الصفراوية المشتركة.

وتمر الصفراء عبر القناة الصفراوية المشتركة في الاثني عشر ، الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة ، حيث تختلط مع الطعام في انتظار هضمها بعد تناول الطعام ، تكون المرارة فارغة وتشبه البالون المفرغ من الهواء ، في انتظار أن تمتلئ مرة أخرى.

ما هي علامات أو أعراض مشاكل المرارة؟

تختلف أعراض مشاكل المرارة ولا يشعر بعض الناس بحصوات في المرارة أو حتى يعرفون أنهم مصابون بها، ولكن إذا كانت حصوات المرارة تمنع تدفق الصفراء ، فيمكن أن تؤثر على المرارة أو البنكرياس، وقد تواجه الأعراض التالية:

ألم البطن العلوي الأيمن.

ألم في منتصف البطن العلوي.

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن ينتشر إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

ألم بعد تناول وجبة دسمة.

اليرقان (اصفرار بشرتك وبياض عينيك).

استفراغ و غثيان.

حمى.

قشعريرة.

بول بني فاتح أو أنبوب فاتح اللون.