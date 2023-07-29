الأمين العام للبرلمان العربي يشارك في افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية

شارك المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي في افتتاح أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة، التي انطلقت اليوم بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس …الأدوار والتحديات الرؤى والطموحات".

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة، تنفيذا لتوجيهات عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرور ثلاثين عاما على إطلاق مبادئ باريس.

ويناقش المؤتمر عدد من الموضوعات المختلفه المرتبطة بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بالدول العربية، خاصة وأن الشبكة تضم في عضويتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدول العربية الأعضاء، وتقوم الشبكة بالعمل على تقديم الدعم المختلف لكافة السادة الأعضاء، وكل ما يتعلق بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان بالدول العربية .

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