عاجل
موعد فتح الباب أمام تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية الوفد تُوثق اللحظات الأولى للاعتداء على أطباء "طب الأزهر" بدمياط.. فيديو
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمين العام للبرلمان العربي يشارك في افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية

الدورة العشرين لمؤتمر
الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية

شارك المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي في افتتاح أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة، التي انطلقت اليوم بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس …الأدوار والتحديات الرؤى والطموحات".

 

txt

البرلمان العربي: اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يزيد من التصعيد

txt

البرلمان العربى يحذر من تداعيات مسيرة الأعلام غدا على الأوضاع في القدس

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة، تنفيذا لتوجيهات عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرور ثلاثين عاما على إطلاق مبادئ باريس.

ويناقش المؤتمر عدد من الموضوعات المختلفه المرتبطة بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بالدول العربية، خاصة وأن الشبكة تضم في عضويتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدول العربية الأعضاء، وتقوم الشبكة بالعمل على تقديم الدعم المختلف لكافة السادة الأعضاء، وكل ما يتعلق بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان بالدول العربية .

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

مشيرة خطاب: بدعم السيسي حققنا إنجازات هامة في مجالات حقوق الإنسان

القومي للمرأة يهنئ اللواء منار مختار لتعيينها مديرًا عامًّا بقطاع حقوق الإنسان

رئيس البرلمان العربي يُعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من المصحف بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن

البرلمان العربي يدعو لحملة مقاطعة سياسية واقتصادية للسويد ردًا على حرق المصحف
الجريدة الورقية