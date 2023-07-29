محافظ القليوبية يفتتح ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل

إفتتح اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ملتقى التوظيف الذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة؛ لتوفير عدد 3 آلاف فرصة عمل للشباب في جميع القطاعات، والذي يستمر على مدار اليوم بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، ويستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة القليوبية بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة تصل إلى حوالي 85 شركة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الملتقى وشاهد إقبال الشباب على التقديم بالشركات، والتقى ببعض الشباب وأصحاب الشركات المشاركة واطمئن على الوظائف المتاحة ومدى إقبال الشباب عليها، مشيرًا إلى أهمية الملتقى الذي يرتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل، فيما تقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخلا مناسبا، موجهاً رسالة إلى الشباب داخل الملتقى حثهم فيها على استغلال فرص الوظائف المتاحة بالملتقى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق في تلك الوظائف، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

وأكد المحافظ، أن الملتقى يعد فرصة حقيقية للشباب لتوفير فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وتتوافق مع احتياجتهم مشيرا أن المحافظة دائما داعمة لأصحاب الأعمال وتحرص على تقديم كافة التسهيلات لهم، مع تقديم كافة سبل الرعاية والحفاظ على حقوق العمال، داعيا أًصحاب الأعمال بالالتزام بالحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن العامل هو أساس وعصب الإنتاج .

وأوضح المحافظ، أن الملتقى يعد فرصة حقيقية أيضا لتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي " تكافل وكرامة " ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم لهم .

وعقب استماعه لعرض من الشركات عن فرص العمل المتاحة أشاد الهجان، بالجهود المبذولة من وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل في المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية “ حياة كريمة، وتحيا مصر، ومنظومة التأمين الصحي الشامل “، بالإضافة إلى المشروعات الجارية في قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكباري وازدواج الطرق وغيرها..

ووجه المحافظ، مديرية العمل بأهمية التأكد من شغل الفرص المتاحة بالملتقى والتأكد من مصداقية تلك الفرص، ومتابعة ما تم شغله من تلك الوظائف، مشيرا أنه قام بتفقد عدد كبير من المصانع المختلفة بالمحافظة بهدف تشجيع المستثمرين وحثهم على توظيف عمالة لديهم لفتح أبواب رزق للشباب ومحاربة البطالة والتأكيد على تأمين العامل صحيا وإجتماعيا لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت إيمان شحاتة مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن ملتقى التوظيف الذي جرى تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل في العديد الأنشطة من بينها الملابس والنسيج والتريكو والصحة والتعليم والزراعة وإنتاج الزيوت والعطور والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني وصناعات معدنية وخشبية وصناعة السيراميك والبورسلين والتجارة والصناعة والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة، مشيرةً إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين، في إطار الجهود المبذولة لتغيير ثقافتهم للاتجاه نحو العمل الحر، بعيدًا عن الإرتكان إلى العمل الحكومي .

ورافق المحافظ خلال إفتتاح الملتقى كل من أعضاء مجلس النواب وإيمان شحاتة مدير مديرية العمل و نجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات الشبابية .