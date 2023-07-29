الاتحاد الأوروبي يعلق الدعم المالي والتعاون الأمني مع النيجر

علق الاتحاد الأوروبي دعمه المالي وتعاونه الأمني مع النيجر بشكل فوري، وذلك بعد أن نفذ جنود هناك انقلابًا عسكريًا، وذلك حسبما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”.

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وأكد الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر، وأن "بازوم" لا يزال الرئيس.

انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني

أعلن قادة انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسًا للبلاد أمس الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في البلد خلال أقل من ثلاثة أعوام.

عزل الرئيس محمد بازوم

وكان عسكريون في النيجر، أعلنوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عبر التلفزيون الوطني، عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود.