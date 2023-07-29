جامعة كفرالشيخ تشارك في " إطلاق برنامج أعمال مصر لتطوير ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية"

برعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي وتلبية لدعوة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشراكة مع البنك الأهلي وبالتعاون مع برنامج أعمال مصر المنفذ بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية وتنفيذ شركة DAI الدولية.

شاركت الجامعة ممثلة في مركز ربط الجامعة بالصناعة في " إطلاق برنامج أعمال مصر لتطوير ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية" والذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة الدول العربية ، بحضور الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و عدد من رؤساء الجامعات المصرية ورئيس أكاديمية البحث العلمي وممثلي البنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وشاركت جامعة كفرالشيخ بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن ،وضم الوفد والدكتور إيناس الفاضلي مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة، والدكتور احمد قدري طايع مدير نادي ريادة الأعمال بالمركز، والدكتور عبد الله رشوان مدير التسويق بمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا و دعم الابتكار.