تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي صباح اليوم السبت، وذلك بامتحان مادة اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى، ومادة التربية الدينية في اللجنة الثانية، مشيرا إلى عدم ورود أي شكاوى خلال امتحانات اليوم الأول.

كان قد أدى 18 ألفًا و878 طالبًا وطالبة امتحان الدور الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية)، للعام 2022/2023، ، أمام 83 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية، في مادة اللغة العربية .

وقال الدكتور أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الطلاب أدوا امتحاني اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى، ومادة التربية الدينية في اللجنة الثانية.

وأوضح أنّ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023، بلغ 18878 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 83 لجنة بالإدارات التعليمية التسع.

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الالتزام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري، ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مشدِّدًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية لم تتلقَّ أي شكاوى بخصوص الامتحانات، مشيرا إلى أن امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية تنتهي يوم الخميس المقبل 3 أغسطس.