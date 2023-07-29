إصابة مدنيين في قصف صاروخي روسي على أوكرانيا

أصيب ثلاثة أشخاص في قصف صاروخي بمدينة دنيبرو الأوكرانية، حسبما ذكرت السلطات المحلية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو على قناته على تطبيق تليجرام للتواصل الاجتماعي ، إن "الإرهابيين الروس استهدفوا مبنى شاهق الارتفاع ".

ووفقا لتقارير إعلامية، أصيب مجمع سكني شيد حديثا في وسط المدينة.

ولم يكن الكثير من الشقق مشغولا، ما يفسر سبب تدني عدد الضحايا.

وأظهرت لقطات مصورة أضرارا هائلة بالمبنى.

وغزت روسيا جارتها أوكرانيا قبل 17 شهرا، وتشن ضربات بشكل منتظم على المدن والبلدات بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

وكان أحد أسوأ الهجمات على دنيبرو، عندما لقي 40 شخصا حتفهم بعدما تعرض مبنى سكني للقصف في يناير الماضي.