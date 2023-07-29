أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة
تشهد أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في البيع والشراء، ببداية تعاملات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، إذ سجلت الأسعار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الشراء والبيع للدولار الأمريكي في البنوك اليوم الجمعة.
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أسعار الدولار اليوم:
الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الشراء:- 30.75 جنيه للشراء.
البيع:- 30.85 جنيه.
الدولار في بنك مصر:
سعر الشراء:- 30.75 جنيه.
البيع:- 30.85 جنيه.
الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سعر الشراء:- 30.9 جنيه.
البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في البنك الأهلي الكويتي:
سعر الشراء:- 30.88 جنيه.
البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في بنك الكويت الوطني NBK
سعر الشراء:- 30.85.
البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في المصرف المتحد:
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في بنك قناة السويس:
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
البيع:- 30.95 جنيه.