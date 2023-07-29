صراع عراقي لضم رشيد أحمد من سيراميكا كليوباترا

تلقى رشيد أحمد مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، عروضًا من أندية الدوري العراقي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وعاد المهاجم النيجيري رشيد أحمد صاحب الـ ٢٢ عامًا، إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بعد نهاية إعارته الناجحة إلى نادي الداخلية خلال الموسم المنقضي.

أرقام رشيد مع الداخلية

ولعب المهاجم النيجيري، رشيد أحمد مع الداخلية ٢٤ مباراة ساهم خلالهم في ٨ أهداف حيث سجل ٥ أهداف وصنع ٣ آخرين، مستغلًا سماته كمهاجم متمرس، يملك القوة البدنية والطول الفارع ما يجعله أحد العناصر الخطيرة في الهجوم.

وساهمت أهداف رشيد أحمد، في بقاء نادي الداخلية بشكلٍ مباشر، ضمن أندية الدوري الممتاز، وكان أبرزها هدف التعادل الذي أحرزه في مرمى الحارس الدولي، محمد الشناوي ، اقتنص به تعادلا ثمينًا للداخلية أمام الأهلي، في ظل النقص العددي لطرد أحمد عبد الرسول لاعب الداخلية، بجانب هدفه الرابع القاتل في مرمى أسوان، نهاية الموسم الحالي، والذي حسم بشكل نهائي بقاء الداخلية في الدوري الممتاز، وهبوط أسوان لدوري الدرجة الثانية.