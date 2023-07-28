ثلاثي سيراميكا كليوباترا يقترب من العودة للأهلي

قال الإعلامي محمد بركات ، أن هناك قرار منتظر في النادي الأهلي بعودة ثلاثي سيراميكا كليوباترا محمد شكري وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام في الموسم الجديد.



أضاف بركات أن عودة محمد شكري مهمة للغاية لأن الأهلي يحتاج للاعب يكون بديل مميز للتونسي علي معلول في الجبهة اليسرى.

وتابع أن بيكهام لاعب موهوب وجوكر دفاعي وهو ما يجعل عودته للأهلي أمر مهم للغاية كما أن صلاح محسن مهاجم مميز وسيكون إضافة للفريق.

في سياق متصل، بعث محمد بركات ، رسالة للاعب شادي حسين بعد رحيله عن الأهلي بشكل رسمي.

أضاف أن شادي حسين للأهلي إن شادي لاعب موهوب وقدم بداية جيدة مع الفريق الأحمر بعد انضمامه قادماً من سيراميكا كليوباترا.



وواصل أن شادي حسين من اللاعبين المميزين وعدم مشاركته باستمرار مع الأهلي لا يقلل من قدراته الفنية.



وتابع أن نادي زد الصاعد حديثاً للدوري توصل لاتفاق لضم رباعي الأهلي شادي حسين والحارس علي لطفي والثنائي العائد من الإعارة من الداخلية مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي، مضيفا أن زد سيكون تجربة جيدة ويسعى لتكوين فريق مميز في الموسم المقبل.