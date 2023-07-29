لادا الروسية تخطط لاستئناف سياراتها بمصر

تعد علامة لادا الروسية واحدة من أشهر العلامات التي حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية على مدى سنوات طويلة.

ويتم تجميع سيارات لادا الروسية بمصر داخل مصنع الأمل للسيارات الوكيل المحلي للعلامة التجارية.

مصنع الأمل للسيارات

ومؤخراً توقف إنتاج سيارات لادا الروسية بمصر في مصنع الأمل للسيارات نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية فضلاً عن بعد الأمور المتعلقة بملف الاستيراد، قبل أن يعلن مكسيم سوكولوف، رئيس شركة لادا الروسية، عن اعتزام شركة أفتوفاز الروسية، استئناف إنتاج سيارات لادا بمصنع الأمل في مصر.

وصرح رئيس شركة لادا الروسية، على هامش منتدى "روسيا - إفريقيا": "مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وزيادة تطوير هذا المشروع المشترك، ونتوقع أيضا أن تصبح مصر - ممثلة في شركة الأمل الموزع والمنتج للسيارات الروسية - أن تكون مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية لقارة إفريقيا بأكملها".

لادا جرانتا

وتعد السيارة جرانتا التي يتم تجميعها داخل مصنع الأمل للسيارات هي أشهر سيارات لادا الروسية في مصر، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، وتعتمد على سواعد بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن لادا، فإن جرانتا تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتتوافر السيارة لادا جرانتا بـ3 فئات من التجهيزات، الأولى مزودة بناقل حركة مانيوال، والثانية والثالثة كلاهما مزود بناقل حركة أوتوماتيك.

تقدم السيارة لادا جرانتا الفئة الأولى «M/T» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS توزيع الكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعد للفرامل BAS».

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية – زجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت – نظام عزل كامل للضوضاء – جنوط 14 بوصة، وغيرها».

وتقدم السيارة «جرانتا» فئة «A/T» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها؛ «مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED – طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».

تقدم السيارة «جرانتا» عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ من أبرزها «الأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود، وغيرها».