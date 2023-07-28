موعد ومكان صلاة الجنازة على الأمير محمد بن سعود الكبير آل سعود

كشف الديوان الملكي السعودي، عن وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين".

كما ذكر الديوان أنه سيصلى عليه يوم السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ الموافق لـ29 يوليو 2023 بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وتركي بن محمد بن سعود الكبير، توفي في الرياض 10 محرم 1445هـ الموافق 28 يوليو 2023م، وعين مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبه وزير بتاريخ 30 رجب 1437هـ الموافق 7 مايو 2016م، وولد في الرياض.

وكان متزوجا من الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبد العزيز ولهما أربع بنات وثلاثة أولاد هم سلطان وفهد ومحمد.

وتزوجت إحدى كريماته من الأمير محمد بن خالد بن فيصل بن سعد آل سعود وأقيم حفل الزواج في قصر الثقافة في الحي الدبلوماسي.

وتزوج نجله الأمير سلطان، على كريمة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز. أقيم حفل الزواج يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021م بالرياض وشهد حضور عدد من الأمراء والوزراء.

كما توفيت زوجته الاميرة الجوهرة بنت فهد في 9 / 9 / 1437هـ وتمت الصلاة عليها يوم الخميس الموافق 11 / 9 / 1437هـ بعد صلاة العشاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.

درس في المملكة العربية السعودية وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 1974، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كمبردج في المملكة المتحدة عام 1978 ودرجة الدكتوراه قي العلوم السياسة من جامعة لندن عام 1982.

وبعد التخرج عمل أستاذاً بقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض لمدة 8 سنوات، ثم التحق بوزارة الخارجية عام 1983 حيث عمل نائباً لرئيس الإدارة الغربية وأستاذاً بمعهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض.