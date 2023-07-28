الكويت تدعو لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

دعت دولة "الكويت"، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري؛ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها "قوات الاحتلال الإسرائيلي" في فلسطين، وكان آخرها الاعتداء المسلح على مدينة جنين بالضفة الغربية، واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، حسبما نقلت وكالة "الأنباء الكويتية"، مساء اليوم الجمعة.

وذكر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان له اليوم الجمعة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها ممثل الوفد المستشار عبد العزيز العجمي، أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بنيويورك؛ لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط من بينها القضية الفلسطينية.

وشدد العجمي، على أن التصاعد المحموم لمسلسل الانتهاكات لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يستوجب التدخل الفوري للمجتمع الدولي ومجلس الأمن عبر تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

الخروقات والانتهاكات:

وجدد إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لجميع تلك الخروقات والانتهاكات التي كان آخرها اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية الذي أدى لوقوع أعداد من الشهداء والجرحى إضافة لجريمتها النكراء عبر استهدافها لمركبة مدنية بالسلاح أفضت إلى استشهاد ركابها الثلاثة و"كذلك قيام ما يسمى وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال المدعو إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى، صباح أمس الخميس، في تحد سافر لمشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم".

وأضاف العجمي أن بيانات الاستنكار والشجب والإدانة وعلى الرغم من عدم جدواها لحكومات الاحتلال ولاسيما الحكومة الحالية التي تعد الأكثر تطرفًا فإنها بلا شك تمثل أرضية صلبة لترقية المواقف الدولية الجانحة لمنطق الحلول السلمية.

وشدد على أن الحل السلمي يأتي من خلال السعي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق ودعم جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تماشيًا مع كونها عضوًا فاعلاً ونشطًا في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومجموعات دولية أخرى.

وأكد استمرار الكويت في التفاعل البناء مع القضية الفلسطينية العادلة بوصفها القضية المركزية والمحورية للعالم العربي وذلك عبر دعمها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 القاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين والآثار المترتبة على هذا الوجود نظرًا لانتهاكه لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ونوه بأن الكويت قدمت، يوم الثلاثاء الماضي، مرافعتها الخطية بشأن الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني عملاً بذات القرار الذي تبنته الجمعية العامة في 30 ديسمبر 2022 الذي يقضي بالطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

وقال: "نعرب في ذات الوقت عن ثقتنا بإيلاء هذه المحكمة الاهتمام البالغ بتلك المرافعة وما يماثلها من مرافعات تقدمت بها العديد من الدول الشقيقة والصديقة وبما يفضي إلى إصدار الفتوى المطلوبة".

وأضاف: "نجدد حثنا للمحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان والحصار المتواصل على قطاع غزة والإعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين والتهجير القسري والاعتقال التعسفي والتنكيل بالأسرى".

وأكد أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني الحر حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني واستقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967 وعاصمتها القدس".