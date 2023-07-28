اقرأ غدا بالوفد.. السيسي يعرض رؤية مصر حول الأوضاع الدولية الراهنة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: السيسي يعرض رؤية مصر حول الأوضاع الدولية الراهنة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
لا بد من حلول مستدامة للصراعات تعتمد على ميثاق الأمم المتحدة
الرئيس يطالب بحل توافقي في اتفاقية الحبوب لوقف ارتفاع الأسعار
بوتين: شطب 23 مليار دولار من الديون الأفريقية
المقاطعة سلاح الشعب لمواجهة سماسرة البطون الخاوية
نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات : تحديد الأوائل.. وارتفاع نسبة الننجاح والحاصلين على أكثر من 95 %
الزمالك يستعد للشباب السعودي
الأسبوع القادم.. تسليم الكارت الموحد إلى مواطني بورسعيد
غدا.. لم الشمل الفلسطيني في القاهرة
الجيش السوداني يستدعي الوفد المكلف للتشاور من جدة
قاتلة زوجها: "ده جزاء اللي يضرب مراته"