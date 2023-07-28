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الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. السيسي يعرض رؤية مصر حول الأوضاع الدولية الراهنة

اقرأ غدا بالوفد
اقرأ غدا بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: السيسي يعرض رؤية مصر حول الأوضاع الدولية الراهنة".

 

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السيسي: وجود صوت أفريقي داخل المحافل الدولية أصبح ضرورة.. فيديو

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ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الإفريقية

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

لا بد من حلول مستدامة للصراعات تعتمد على ميثاق الأمم المتحدة

الرئيس يطالب بحل توافقي في اتفاقية الحبوب لوقف ارتفاع الأسعار

بوتين: شطب 23 مليار دولار من الديون الأفريقية

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