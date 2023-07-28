لقيت سيدة مصرعها، إثر نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، مما أسفر عن مصرع سيدة ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وحرر محضرا بالواقعة ، لتباشر النيابة التحقيق

مصرع سيدة فى حريق شقة بحدائق القبة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ووجود جثة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة ، وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية مدعومة بسيارات إطفاء ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة

وأسفر الحريق عن مصرع سيدة مقيمة بالشقة ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات



وفى سياق منفصل تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان شخص غرق في أثناء استحمامه في مياة ترعة كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بغرق شخص في مياه ترعة كفر سرنجا التابعة لدائرة المركز.



وأبلغت قوات الإنقاذ النهري والتي انتقلت لمكان البلاغ محل الواقعة رفقة قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارة الإسعاف، وتم انتشال جثمان الغريق، وتبين أنه لشخص يدعي عبدالله رجب إبراهيم، 15 عامًا، مقيم قرية كفر سرنجا مركز ميت غمر.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ميت غمر، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات