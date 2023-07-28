الليلة.. السماء تودع كوكب الزهرة بعد أشهر زين فيها الأفق الغربي

يبدأ كوكب الزهرة في الانخفاض كثيرًا نحو الأفق الغربي، بحلول نهاية شهر يوليو 2023، بعد غروب الشمس بينما يستمر عطارد في الصعود.

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه اعتبارًا من اليوم الجمعة 28 يوليو، يبدأ كوكب عطارد في حالة اقتران مع النجم قلب الأسد، ويفصل بينهما 0.1 درجة فقط بعد 20 دقيقة من غروب الشمس، ولكن لقرب النجم من عطارد وسطوع خلفية السماء قد يجعل من الصعب رؤيته، وقد تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار، وسيكون كوكب الزهرة منخفضًا جدًا فوق الأفق.

أوضحت الجمعية، أن النصف الأول من أغسطس يعتبر الفرصة الأخيرة لرؤية كوكب الزهرة في سماء المساء هذا العام، استعدادًا لوصول الكوكب إلى (الاقتران السفلي) - بمروره بين الأرض والشمس في 13 من أغسطس للانتقال إلى سماء الفجر التي سيبقى فيها حتى يتحرك خلف الشمس (الاقتران العلوي) في 4 يونيو 2024 ليعود إلى سماء المساء مرة أخرى.

تعتبر الأيام المتبقية لوجود الزهرة في سماء المساء، مثالية لرصد الكوكب من خلال التلسكوب لأن الكوكب يقترب من الأرض وهذا يعني زيادة حجمه الظاهري بينما تتقلص إضاءة قرصه.

ينخفض الزهرة على مدار الأسبوعين المقبلين، باتجاه نقطة غروب الشمس بينما يرتفع عطارد وسيصل أعلى ارتفاع في سماء المساء في الثالث من أغسطس.

لذلك سيكون أغسطس 2023 شهر الوداع لكوكب الزهرة بعد أشهر قضاها يزين الأفق الغربي في أبهى حلة.