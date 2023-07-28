الجمعة 28 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جرذ يهاجم شاكيرا خلال تصوير أغنيتها الجديدة (فيديو)

جرذ يهاجم شاكيرا
جرذ يهاجم شاكيرا

شاركت النجمة العالمية شاكيرا، جمهورها بمقطع فيديو على حسابها بموقع "Instagram"، يوثق لحظة فزع أصيبت بها بسبب جرذ مرَّ بجانبها، في كواليس تصوير أغنيتها الجديدة Copa Vacia أو "كأس فارغة" .

 

تقوم شاكيرا بدور "حورية" مستلقية على نفايات "سينوغرافية" اصطناعية، فشعرت بذعر شديد وراحت تصرخ عندما اقترب منها الجرذ.

 

 قالت شاكيرا لمتابعيها عبر إنستجرام: "الأشياء التي تحدث حتّى لحوريات البحر" في إشارة إلى الجرذ الذي رأته يتقدم نحوها، موضحة أنها شعرت بخوف "مفاجئ ومختلف" أثناء تسجيل الفيديو الموسيقي للأغنية التي شاركها فيها المغني الكولومبي Manuel Turizo في مواقع التواصل.

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