وزارة العمل تختتم برنامج تدريب على 3 مهن لشباب القليوبية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية انتهاء التدريب المجاني لدفعات جديدة من الشباب من الجنسين مدربة ومؤهلة لسوق العمل، على مهن: التفصيل والحياكة، واللحام، وكهرباء التوصيلات، بمركز التدريب المهني بالخانكة، ووحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا بشبين القناطر، وتسليم شهادات إتمام التدريب بعد انتهاء برامج التدريب المهني المجانية على تلك المهن، في إطار توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهني على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات منشآت القطاع الخاص والاستثمارى مع العمل على تأهيلهم وإصقال مهاراتهم على المهن المتاحة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية بالتعاون مع الجهات المتخصصة في تلك المجالات.

أوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريرًا من إيمان مدير مديرية العمل بالقليوبية أفادت فيه بانتهاء برامج التدريب المهني وتخرج دفعات مدربة ومؤهلة لسوق العمل من برامج تدريب الوحدة المتنقلة بقرية طحوريا – شبين القناطر، وتسليم شهادات تخرج الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي التفصيل والحياكة لعدد 17 متدربة، وتخريج الدفعة الثانية على نفس المهنة والبالغ عددها 17 متدربة، وتسليم شهادات إتمام البرنامج لمتدربين البرنامج التدريبي على مهنة كهرباء التوصيلات لعدد 10 متدربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب.

أضافت مدير المديرية، أنه فيما يخص مركز التدريب المهني بالخانكة فقد تم تخريج دفعة على برنامج تدريبي في مجال اللحام استفاد منها 8 متدربين، ودفعة من برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والحياكة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل وإدارة التدريب المهني بديوان المديرية، ومؤكدة أنه على من يرغب في التقديم للحصول على برامج التدريب المهني المجانية التوجه لإدارة التدريب المهني بديوان عام المديرية والتسجيل واستيفاء الأوراق المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومي، و2 صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي إن وجد.